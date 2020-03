- Vi sletter tavlen og begynder på en frisk. Starter helt forfra og kigger alle indkomne bud grundigt igennem. Det skal gøres helt rigtigt, siger Lars Nybjerg, formand for bygningsfonden. Foto: Per Christensen

Ny licitation for teaterbyggeri er lige om hjørnet

Odsherred - 24. marts 2020

Bygningsfonden Odsherred Teater er om få dage klar med det materiale, der skal danne grundlag for at invitere en håndfuld udvalgte byggefirmaer til en ny licitation - et såkaldt genudbud - for byggeriet af teatersal til Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland.

Det sker efter at bygningsfonden, med bistand fra jurister, annullerede den oprindelige licitation for et par uger siden - trods tre ugers forhandlinger med det rekonstruerede B. Nygaard Sørensen, som opstod efter det oprindelige selskabs konkurs 30. januar. Det selskab som egentlig vandt licitationen på teatersalen.

Det viste sig dengang umuligt at opnå et tilstrækkeligt sikkert juridisk grundlag for en tredjeparts-aftale med rekonstruktionen af B. Nygaard Sørensen A/S og kurator for konkursboet, og Bygningsfonden Odsherred Teater valgte så at annullere licitationen og gå i genudbud.

- Vi sletter tavlen og begynder på en frisk. Vi starter helt forfra og kigger alle indkomne bud grundigt igennem.

- Det skal gøres helt rigtigt, ellers rammer det os bagefter. Vi skal ikke jappe noget igennem, selvom vi har travlt, og tid er penge. Alle skal have en fair chance, siger Lars Nybjerg, formand for bygningsfonden.

Grundlaget er stadig det samme teatersals-projekt, tegnet af Arkitektfirmaet Christensen & Co, der vandt arkitektkonkurrencen og er totalrådgiver. Underrådgivere er Primus Arkitekter Aps, Sted Aps, Oluf Jørgensen A/S og Sweco.

Arkitektfirma og ingeniørfirma har i de seneste dage, med indlagt corona-besværliggørelse, gennemgået projektet igen, har klargjort et nyt udbudsmateriale og inviteret de oprindelige budgivere fra den første prækvalifikation, plus et par nye, deriblandt det nykonstruerede B. Nygaard Sørensen A/S.

- B. Nygaard Sørensen er også med i vores overvejelser og er inviteret til at byde med, men det er ikke noget med, at vi har en aftale med nogen i forvejen. Det er et genudbud, hvor vi kigger grundigt på alt, hvad der kommer ind, fra alle. Vi er nødt til at køre hele processen forfra, siger Lars Nybjerg.