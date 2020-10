Channe Nexelø Schülein er ny uddannelsesleder på EUC Nordvestsjællands afdeling i Fårevejle. Her står hun i spidsen for 43 elever og lærere. En lille, men tætknyttet afdeling, for hun har fundet sig godt tilrette. Foto: Marianne Nielsen

Ny leder på skolen: Optikeren fandt vej til Fårevejle

Odsherred - 09. oktober 2020 kl. 16:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Channe Nexelø Schülein er nytiltrådt uddannelsesleder på EUC i Fårevejle. Her har hun brugt den første tid på at komme ind på livet af de 43 elever og fem fast tilknyttede lærere. For hende er det vigtigt, at alle ved alt om alle, så alle kan hjælpe

- Hvis personalet er glade og fungerer, så skal resten nok komme. Så er eleverne også glade. Så vi arbejder meget med motivation og udvikling, og jeg har været meget rundt for at lytte til, hvad eleverne har af ønsker, hvad der er vigtigt for dem og forventninger til stedet, fortæller hun.

Da Channe Nexelø Schülein som ung selv stod og skulle vælge, hvilken uddannelse hun skulle tage, var der tre ting hun lagde vægt på: Det skulle være noget med matematik, fysik og mennesker. Men det blev ikke det oplagte valg som eksempelvis matematik- og fysiklærer, der blev hendes valg.

- Faktisk er jeg uddannet optiker, og var i det fag i 12 år. Jeg kan så godt forstå, at de unge har svært ved at vælge, for det havde jeg også. jeg valgte optiker fordi det havde elementer af fysik og kemi kombineret med at jeg kunne komme ud lave noget. Få noget erhvervserfaring. Men det var slet ikke der, jeg hørte hjemme. Det var slet ikke mig, siger Channe Nexelø Schülein, der brugte lang tid på at tænke over, hvad det var hun ville.

I 2007 begyndte rejsen mod katederet og den rette hylde, og blev færdiguddannet lærer i 2011.

- Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med unge mennesker, og at arbejde med udvikling både for mig selv og andre, men jeg skulle lige en omvej og have noget mere erfaring, inden jeg kom dertil, fortæller hun videre.

Channe Nexelø Schülein begyndte som uddannelsesleder i Fårevejle 1. august - midt i en coronatid - og det har været en udfordring, da man ikke har kunnet hilse på ansatte og elever med et godt gammeldags håndtryk til goddag.

- Det har faktisk været lidt svært, for jeg kan godt lide at give hånd. Og det er svært at lade være med at give elever et kram, når de har brug for det, fortæller hun.

En ting er hun dog ikke i tvivl om. Hun har fundet sin rette hylde.