Se billedserie Berit Jakobsen er ny leder af Hempel Glasmuseum. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny leder på glasmuseum

Odsherred - 04. januar 2018 kl. 18:40 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hempels Kulturfond, der driver Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland, har fra 1. januar ansat Berit Jakobsen som ny leder i stedet for Karin Dalskov, der går på efterløn efter otte års ansættelse.

Berit Jakobsen er uddannet som landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen og som grafiker, og hun har eksamen i flere merkonom-fag. I Odsherred har hun blandt andet været projektleder for udvikling af markedsføring, kundeklub og web-redaktion i VisitOdsherred.

Museumsverdenen er ikke fremmed for den ny leder. Hun har været medlem af bestyrelsen for Odsherreds Museumsforening og har arbejdet på Greve Museum.

Berit Jakobsen er udvalgt blandt 44 ansøgere, oplyser bestyrelsesformand Bodil Busk Laursen, Hempels Kulturfond.

- Berit Jakobsen opfylder fornemt bestyrelsens ønsker om at ansætte en akademisk uddannet leder, bosat i Odsherred, og med indgående viden om den ambitiøse udvikling af områdets kultur-, turisme- og markedsførings-strategier, som er gennemført i de senere år, hvor også glasmuseet har været samarbejdspartner, siger Bodil Busk Laursen.

Hun takker den afgående leder Karin Dalskov for hendes ihærdige indsats.

- Karin Dalskov har mere end nogen anden stået for den positive udvikling af museet i de seneste mange år, siger Bodil Busk Laursen.

Fredag den 19. januar kl. 14 inviterer bestyrelsen til reception på museet for at takke Karin Dalskov og give samarbejdspartnere og venner lejlighed til at sige farvel.

I det næste par uger er Karin Dalskov fortsat på museet for at hjælpe Berit Jakobsen ind i den daglige drift.

- Det er helt fantastisk for mig at kunne træde ind i det her job og den her verden på Hempel Glasmuseum, siger Berit Jakobsen til dagbladet Nordvestnyt.

- Det er et drømmejob for mig. Der er sket en kæmpe udvikling af museet i de seneste otte år, og det er en gave for mig at kunne stå på skuldrene af den udvikling og fortsætte arbejdet, siger Berit Jakobsen.