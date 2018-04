Helle Just Jensen og Steen Egede Jensen stod i over 10 år i spidsen for DF i Odsherred. Nu har de givet stafetten videre til nye kræfter.

Ny ledelse i DF

Generationsskifter er ikke altid helt nemme at gennemføre i politiske partier. Men Dansk Folkeparti i Odsherred ser ud til at mestre disciplinen. I hvert fald har partiet fået både en ny bestyrelse og en helt ny byrådsgruppe. Det betyder så også et farvel til ægteparret Helle Just Jensen og Steen Egede Jensen, som i over 10 år har stået i spidsen for DF i i Odsherred.