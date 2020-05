Ny ledelse: Glasmuseum vil være blandt de bedste

Se billedserie Hempel Glasmuseums særudstillinger (foto fra 2019) og den faste glas-samling skal tiltrække endnu flere gæster i fremtiden. Foto: Mie Neel

Odsherred - 04. maj 2020 kl. 11:09 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver med et nyt makkerpar i front, at Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland skal udleve bestyrelsens strategi om at placere sig blandt Danmarks bedste glasmuseer, udtaler Thomas C. Thulstrup, nytiltrådt formand for Hempel Kulturfonds bestyrelse, som står bag museet.

Han er direktør for Kongernes Samling på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet, har i otte år været næstformand for Hempel Kulturfonds bestyrelse og afløser nu Bodil Busk Laursen som bestyrelsesformand.

Som ny leder af Hempel Glasmuseum og spydspids for den nye, ambitiøse strategi har Hempel Kulturfonds bestyrelse fra 1. maj ansat cand.mag. Helle Simonsen.

Hun har mange års erfaring med formidling af kulturhistorie, kunst og oplevelser og ledelse af store udviklingsprojekter, de sidste otte år som publikumschef på Esrum Kloster & Møllegård i Græsted, hvor hun har været afgørende for den markante udvikling, skriver Thomas C. Thulstrup i en pressemeddelelse.

Helle Simonsen afløser Hempel Glasmuseums leder gennem de sidste to år, Berit Jakobsen, der er fratrådt sin stilling på museet, oplyser Thomas C. Thulstrup.

- Berit Jakobsen har gjort et flot arbejde med at få placeret Hempel Glasmuseum på det kulturelle landkort i Odsherred og har formået at bygge bro til en lang række af områdets kulturinstitutioner, turist-aktører med mere.

- Der er dermed et solidt grundlag for at eksekvere den nye og meget ambitiøse strategi, som nu er lagt for Hempel Glasmuseum, og som blandt andet skal placere museet endnu stærkere i både det nationale og lokale museumslandskab, udtaler den nye formand.

- Jeg glæder mig til at løfte den spændende opgave med at få flere oplevelser og flere gæster ind i de skønne rammer, og jeg glæder mig til at knytte bånd mellem de mange aktører i Odsherred, udtaler Hempel Glasmuseums nye leder Helle Simonsen i pressemeddelelsen.