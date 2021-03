Ny kok på slottet vinder talentpris

Amanda Peldrup Grønning, der boede på Bornholm i en længere periode fra 2007 og er uddannet fra Stammershalle Badehotel, har tidligere arbejdet på Restaurant Kanalen i København og fungerer nu som souschef og dessertansvarlig på Dragsholm Slot.

Hun imponerede dommerne ved, at hun ikke bare var den eneste deltager, der formåede at komme i mål inden for tidsgrænsen, men også viste en imponerende og kreativ tilgang til råvarerne og en evne til at få velsmag og elegance ud på tallerknerne, fremgår det af pressemeddelelsen.