Se billedserie - Jeg har det, de andre butikker ikke har, og det som jeg selv kan lide, siger Inga Nielsen om sin nye butik.

Ny kælderbutik med børnetøj

Odsherred - 02. maj 2018 kl. 07:01 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inga Nielsen, der ellers netop er gået på pension, har i to år forberedt sin nye kælderbutik Bazar - no 2 på Grønnehavestræde 2, Nykøbing Sj.

- På kræmmermarkedet i Rørvig har jeg solgt børnetøj i tre år, som jeg selv har syet, og det gik godt. Derfor fik jeg den ide, at det måtte kunne bære at have sin egen butik.

For to år siden begyndte hun derfor at forberede sig til sin butik, der nu indeholder meget andet end hendes eget børnetøj, og det børnestrik som en veninde strikker.

- Jeg har det, de andre butikker ikke har, og det som jeg selv kan lide.

For 10 år siden så hun i Paris en sjov måde at hænge tøj op på. Den ide gemte hun, og nu kan den ses i butikken, nemlig i form af stole, der kan lægges noget på og i mellem benene hænger der bøjler med børnetøj.

Der sælges også kalkmaling i butikken sammen med rengøringsmidler fra Humdakin, der får nyvaskede gulve til at dufte dejligt.

- Tingene er nye, gamle eller håndlavede og her i baglokalet har jeg mit arbejdende værksted, hvor jeg maler møblerne eller sidder og syer eller reparerer tøj, såsom at lægge tøj op eller sy lynlåse i.

Der er noget for alle aldre, for Ingas datter står for valg af smykker og design til de yngre aldersgrupper såsom smykker fra Grundled.

- Forleden købte jeg nogle flotte grønne flasker, og så skulle jeg hjem og sy nogle puder, der passede til, så de gør sig bedre her i butikken.