Ny indendørs tennisbane: Grønt så langt øjet rækker

Den er grøn som gran, den nye kunstgræs-bane der er ved at blive anlagt i Kongehallen i Nykøbing Sjælland.

De grønne græsstrå minder om gran-guirlander, når de to medarbejdere fra Nordisk Kunstgræs Import (NKI) med rutineret hånd vipper græsstrå på plads, så de ikke ligger ind under de hvide bane-streger, der lægges i et udskåret spor.