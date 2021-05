Ny hotline til unge med ondt i trivslen

- Det har været et svært år for mange børn og unge. Savnet af venner og det daglige fællesskab har ramt hårdt. Mange føler sig ensomme, angst,e og bekymrede for fremtiden. Og det er vel egentlig ikke så underligt, når vi er i en så omskiftelig tid, som vi er. Men det vigtige er, at man taler med nogen om det der gør ondt. Og vi kan som psykologer i PPR hjælpe og rådgive, helt gratis og anonymt. Vi lytter til det, børnene og de unge har på hjertet - og så forsøger vi at give dem redskaberne til at komme videre," siger Peter Rohden Skov, der er psykolog i PPR og ansvarlig for 'Tal om det'-rådgivningslinjen.