Britta Seiferheldt åbner sin frisørsalon den 1. maj. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny frisørsalon i Nykøbing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny frisørsalon i Nykøbing

Odsherred - 22. april 2020 kl. 17:36 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. maj åbner Britta Seiferheldt frisørsalonen »by B« på adressen Algade 25 i Nykøbing - midt i byen. Men indgangen er fra Svanetorvet, hvor der også er mange p-pladser til fri afbenyttelse. Onsdag formiddag mødte vi hende i salonen, hvor håndværkere arbejder på højtryk for at slutte vand til vasken. Tirsdag blev nye lamper sat op. Og sidenhen skal der sættes et stort skilt op, og facaden skal have en omgang. Salonen tilbyder klip til kvinder, mænd og børn.

- Jeg laver alt. Jeg farver, striber og klipper Jeg har altid fulgt med, men i de sidste 10 år har der ikke været noget, som ikke er moderne. Jeg permanenter også meget. Det er der ikke, så mange frisører, der gør mere, siger Britta Seiferheldt.

Hun kommer fra en salon i Jyllinge, men hun flyttede for et par måneder siden til Nykøbing for at bo sammen med kæresten.

- Jeg havde ikke en plan om at oprette egen salon, men jeg fik tilbudt nogle lokaler. Første sagde jeg nej, men kun et lille stykke tid, for så sprang jeg ud i det, smiler Britta Seiferheldt.

Hun har været selvstændig frisør i mange år, men altid sammen med andre selvstændige frisører, hvor hun lejede sig ind.

- Nu skal jeg så prøve at stå helt alene, og jeg glæder mig helt vildt meget, siger Britta Seiferheldt.

Hun bruger ikke tid på at spekulere på, om det mon kommer til at gå godt - om det lykkedes at tiltrække kunder.

- Jeg kan kun gisne om, hvordan det kommer til at gå. Jeg reklamerer lidt og har nogle starttilbud, og jeg smiler, som jeg plejer. Jeg kan ikke gøre ret meget andet, siger Britta Seiferheldt, som har rødder i Sønderjylland.

Hun ser frem til at tage imod de første kunder.

- Folk skal komme og se, hvor hyggeligt det er. De skal føle sig hjemme her. Så skal de nok komme igen. Men jeg har også en del af mine gamle kunder, som allerede har bedt om at få en tid, siger Britta Seiferheldt, som må erkende, at corona-situationen har vanskeliggjort planlægningen.

- Jeg vil naturligvis spritte af, som jeg skal, men jeg har ikke tænkt mig at tage visir på. Når jeg starter alene, så er vi jo kun kunden og mig, siger Britta Seiferheldt, som ærgrer sig over, at receptionen må sløjfes.

- Jeg har haft svært ved at få varer hjem, for det har ikke været muligt at få en sælger ud. Jeg har derfor måtte starte helt forfra og vælge farver og salonshampoo på internettet. Det har været noget af en udfordring, men jeg har klaret det, og varerne skulle komme i dag, siger Britta Seiferheldt.