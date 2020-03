Hejmmeværnsgården i Høve har mere end 60 år på bagen. Nu vil ny forening søge midler til at få den moderniseret og renoveret. Foto: Marianne Nielsen

Ny forening vil puste liv i nedslidt hjemmeværnsgård

En nydannet forening skal stå for en omfattende renovering af Hjemmeværnsgården i Høve. Det kommer til at koste cirka fem millioner kroner.

Malingen er slidt af vinduerne, køkkenfaciliteterne er fra forrige århundrede ligesom resten af inventaret på Høve Hjemmeværnsgård. Det ses med tydelighed at stedet har mere end 60 år på bagen.

En nyetableret forening, kaldet Høve Hjemmeværnsgård, hvor Høve Bylaug, der i flere år har stået for udlejningen af stedet, og Hjemmeværnet er jævnbyrdige i bestyrelsen, skal danne et fælles udgangspunkt for en gennemrenovering af stedet.

Det fortæller formanden for den nye forening, Dina Thode i en artikel i Nordvestnyt onsdag.