Ny ejer afslører plan med Strandlyst-grunden

- Jeg har haft en rigtig, rigtig god samtale med Ole, som har behandlet os fint. Vi er kommet til enighed, og vi er pivstolte over at få denne historiske grund, siger Brian Johansen.

Han oplyser, at Asnæs og Omegns Brugsforening forhandler med kommunen om,hvad man kan få lov til at etablere på grunden.

- På den korte bane, til foråret og sommeren, vil vi sammen med lokale ildsjæle gerne skabe noget på grunden, som skaber energi til området. Det kan være bespisning, underholdning eller noget tredje. Min drøm er, at vi her inddrager så mange lokale fødevarer som muligt, siger Brian Johansen.

- Det ligger i vores DNA at skabe et bedre Odsherred, både for medlemmerne, kunderne og resten af området. Det gør vi der, hvor vi har forretninger, og vi har også en forretning på Lyngen. Med den store aktivitet, der er på sommerhusområdet, er der kommet et helt nyt lag af kunder, der holder af Odsherred, og de vil bruge lokalsamfundet meget, siger Brian Johansen.