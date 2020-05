Anders Blichfeldt - her fotograferet med sit soloshow »Vejen videre« i 2019 - giver koncert på »Drive-In-Pladsen« i Højby den 17. juli. Foto: Per Christensen

Ny drive-in-scene afslører flere navne

Der er plads til 120 biler. Orkestrene har mulighed for at lægge tre koncerter af en times varighed hver aften. De »spiller på døren« - de gør ikke gør krav på et fast honorar, men til gengæld får de det eventuelle overskud, oplyser Anders Munch, formand for nystiftede Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, der står bag.