Det nye cafétilbud for unge med problemer med stoffer eller alkohol får til huse i lokaler hos UCO på Havnevej i Nykøbing tordage fra 16 til 20. Foto: Marianne Nielsen

Ny café vil hjælpe unge med stofproblemer

Odsherred - 04. maj 2018 kl. 18:46 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart får unge med misbrugsproblemer et nyt sted at henvendesig. Café Kvit er navnet på det nye tilbud om rådgivning, som Odsherred Rusmiddelteam har sat i søen for unge. Fra den 17. maj kan unge, der har spørgsmål om hash, stoffer og alkohol - både i forhold til dem selv, venner eller familiemedlemmer bruge caféen på Odsherred Uddannelsescenter, UCO, på Havnevej 18, lige ved skater-banen. torsdage mellem klokken 16 og 20.

Tilbuddet om rådgivning er gratis og der er mulighed for anonymitet, lover rusmiddelteamet, som i et opslag på Facebook skriver, at der ikke er noget krav om at de unge skal være upåvirkede, for at benytte cafétilbuddet.

»Du må gerne komme selvom du måske er skæv - bare du kan tage det stille og roligt«, skriver rusmiddelteamets ungebehandlingsenhed, som står bag initiativet.

- Det skriver vi, for at tydeliggøre en accept af, at det kan være sådan de unges livsvilkår er lige p.t, og for at åbne op for dialogen omkring brug/misbrug af rusmidler. For at signalere rummelighed, og for at tydeliggøre, at caféen derved netop skiller sig ud fra andre unge -og fritidstilbud, forklarer teamleder for rusmiddelteamet, Lone Naundrup Nielsen.

I Odsherred findes der ikke et sted, hvor unge med rusmiddelproblemer han komme og »hænge ud« og samtidig have mulighed for råd og vejledning til at komme ud af problemerne.

- Dørtærsklen ind i et egentlig behandlingsforløb kan nogen gange synes høj for de unge, og i caféen får de unge mulighed for at se os lidt an og mulighed for stille og roligt at blive afklarede omkring, hvad der kunne være det rigtige hjælp til dem, forklarer teamlederen.

- Tanken er også, at for unge, hvor rusmiddelbruget endnu ikke er så alvorligt, vil et rådgivningsforløb måske kunne være tilstrækkeligt til, at de får mod på at gøre noget andet og får klarhed over, hvad og hvordan, forklarer hun videre.

Målet er, at støtte de unge til at skære ned eller helt kvitte rusmidler - enten via rådgivningen eller et egentligt behandlingsforløb. Desuden er forventningen, at tilbuddet vil give unge med brug for andre tilbud end rusmiddelbehandling, en lettere indgang til hjælp i kommunen, da cafemedarbejderne også tæller ansatte i andre ungeteams.