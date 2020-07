Lene-Marianne Nielsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny bureauchef hos Sol og Strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bureauchef hos Sol og Strand

Odsherred - 13. juli 2020 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lene-Marianne Nielsen er tiltrådt som ny bureauchef hos Sol og Strand Feriehusudlejning i Nykøbing. Dermed afløser hun Christine Christensen på posten, som fratrådte medio juni.

Lene-Marianne Nielsen leder på fjerde år Sol og Strands Fyn-kontor, og det vil hun fortsætte med samtidig med, at hun varetager ledelsen af kontoret i Nykøbing.

- Jeg glæder mig meget til udfordringen. Jeg vil have et særligt fokus på at få etableret en god dialog med de sommerhusejere, der er tilknyttet kontoret. For mig er det vigtigt, at de er trygge i samarbejdet og at de ved, at vi lover, hvad vi stiller i udsigt, siger hun.

Turismeerfaring

- Jeg har arbejdet ti år som turistchef i Faaborg-Midtfyn Kommune, og forinden var jeg i enårrække turistchef på Ærø. Jeg brænder for turismen, for at tage del i udviklingen af destinationer og for at give feriegæsterne en god oplevelse, fortæller Lene-Marianne Nielsen.

- Odsherred er et fantastisk område, og jeg er overbevidst om, at vi kan skabe yderligere udvikling af kontoret. Sol og Strand overgik i 2019 til fondseje og er i en spændende transformation - jeg tror, at det er attraktivt for både feriegæster, medarbejdere og husejere at være en del af virksomhed, som sender størstedelen af udbyttet tilbage til samfundet, slutter Lene-Marianne Nielsen.

Privat bor Lene-Marianne Nielsen, 47 år, i Ringe på Fyn sammen med ægtemanden, Jan og deres to børn, Isabella og William. Både mand og søn arbejder også i Sol og Strand, og derfor spiller både Sol og Strand og turismen en central rolle i familiens liv.

Sol og Strand Feriehusudlejning har siden 1979 serviceret, markedsført og udlejet privatejede ferieboliger i hele Danmark. Foruden hovedkontoret har Sol og Strand 21 lokalbureauer rundt om i Danmark og omkring 6.500 private sommerhuse til udlejning.