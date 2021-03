Formand for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even (t.v.) og centerchef Ane Stallknecht underskriver ny lokal lærertidsaftale. Foto: Odsherred Kommune

Ny arbejdstidsaftale på plads for lærerne

Odsherred - 11. marts 2021 kl. 11:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune og Odsherred Lærerkreds har indgået en ny arbejdstidsaftale, der fokuserer på medbestemmelse og samarbejde med det formål at udvikle et attraktivt og fælles skolevæsen. Det oplyser Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Den lokal arbejdstidsaftale mellem Odsherred Kommune og lærerne har fokus på dialog, åbenhed, gensidigt forpligtende samarbejde og medbestemmelse. En aftale, der ifølge aftaleparterne afspejler det fælles ansvar for undervisning af børn og unge og en gensidig respekt for parternes roller i at , for at nå i mål med en folkeskole, der er attraktiv for både for elever og lærere.

- Vi synes, at der i denne aftale er rigtig mange gode elementer, som vi håber, at lærerne vil kunne mærke i deres dagligdag. Specielt er vi glade for, at der er kommet nogle præcise rammer omkring de nyuddannedes vilkår, så det måske vil være lettere at rekruttere og fastholde flere af dem. Nu glæder vi os til, at den kommer ud og virke på skolerne. Gode rammer omkring lærernes arbejdstid skal jo medvirke til, at det lykkes med at få eleverne godt igennem deres skoletid, siger formand for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even i pressemeddelelsen.

Formålet med arbejdstidsaftalen, der også omfatter børnehaveklasselederne, er ønsket om at udvikle et attraktivt og fælles skolevæsen i Odsherred Kommune, hvor alle ansatte har ens grundvilkår, og hvor alle arbejder for dialog, åbenhed og i et gensidigt forpligtende samarbejde.

Borgmester Thomas Adelskov (S) udtrykker glæde og tilfredshed med den nye lokale aftale:

- Aftalen er et godt grundlag for den løbende indsats for at sikre et højt fagligt niveau og den bedste kvalitet i undervisningen på vores lokale kommunale folkeskoler, fordi den viser de mål og pejlemærker, skolerne skal arbejde hen imod og understreger aftalens ord om det fælles ansvar for at nå målene, siger borgmesteren.