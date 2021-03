Ny aktør melder sig på banen for at redde alsang-stævne

Sangerinden Jette Torp var fra 2013-18 forsanger til alsangen i teaterhaven i Annebergparken - et stævne, som kulturudavlet i Odsherred har valgt at lukke i en sparerunde. Nu arbejder Musik og Kultur i Odsherred på at finde en løsning, så alsangen kan fortsætte. Foto: Mik

Foto: Mik