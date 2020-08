Ny aftale gør kommunen til bedre arbejdsplads

Aftalen har fokus på nærhed og mening gennem en MED-udvalgsstruktur, som sikrer, at alle de beslutninger, der kan træffes lokalt, også bliver det, uden at skulle opad eller videre i MED-systemet, som samarbejdsudvalget, som man kender fra private virksomheder, hedder på »kommunalsk«.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra Odsherred Kommune, at arbejdet med den nye lokalaftale blev påbegyndt i Hovedudvalget i 2018, hvor et forhandlingsorgan blev nedsat i foråret 2019 med repræsentation fra LO, FTF og AC. Det første møde blev holdt i december 2019, og planen var, at aftalen skulle være på plads til sommerferien 2020. Det skete - dog blev nogle af forhandlingsmøderne afviklet som virtuelle Skype-møder frem for fysiske møder på grund af coronavirus.