Se billedserie En lokalplan, som skal give Lundbeck lov til at udvide, har i flere år mødt betydelig modstand hos ikke mindst sommerhusejere. Og modstanden er stadig til stede, viste onsdagens digitale borgermøde om en ny lokalplan. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny Lundbeck-plan vækker modstand

Odsherred - 21. oktober 2020 kl. 21:47 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Spildevand, sikkerhedszone, arbejdspladser, boligpriser, nærheden til kysten, regnvand, højde, lugt og den værst tænkelige katastrofe.

Emnerne var mange, da Odsherred Kommune onsdag aften afholdt virtuelt borgermøde om det lokalplanforslag, som vil give Lundbeck lov til at udvide. Forslaget er i offentlig høring frem til den 2. december.

Knap 40 personer deltog i det virtuelle møde. Planklagenævnet underkendte i 2018 en tidligere lokalplan, og derfor fremlægger kommunen, på Lundbecks anmodning, en ny lokalplan.

Lokalplanen mødte for nogle år siden stor modstand hos ikke mindst sommerhusejere i området, mens det til gengæld nød næsten enstemmig opbakning i byrådet. Det nye lokalplanforslag har ikke mildnet modstanden, og på onsdagens møde udtrykte langt de fleste skepsis eller direkte modstand imod lokalplanen.

- Det er et meget gammelt paradigme eller mindset, som driver det her. Vi står i en krise, og det er helt ude af trit med tiden, at man nu udvider sådan en fabrik, lød det fra en deltager.

Borgmester Thomas Adelskov (S) indledte med at præcisere, at Odsherred Kommune er helt klar over, hvilke formelle ting der skal overholdes, når en virksomhed som Lundbeck ligger i herredet.

-Reglerne skal overholdes, men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at Lundbeck er en virksomhed, som vi er glade for, og som vi politisk gerne vil arbejde for at sikre rigtig gode rammevilkår, sagde Thomas Adelskov, som også pointerede, at de to kritikpunkter, som Planklagenævnet havde om den forrige lokalplan - om afstandskrav og begrundelse for en byggehøjde over 8,5 meter - er blevet indarbejdet i den nye lokalplan.

Planlægger Titti Donsted redegjorde for den nye plan, hvor det overordnet handler om at balancere mellem almene, lokale og private interesser. Deltagerne stillede mange spørgsmål til den tekniske gennemgang.

En ville vide, hvorfor lokalplanen har en konsekvenszone på lige 500 meter og ikke for eksempel to kilometer?

- Vi har valgt de 500 meter, som svarer til det, Planloven anbefaler omkring produktionsvirksomheder. Når vi ikke har gjort zonen større, så er det fordi, at den afgørelse omkring sikkerhedsniveauet på virksomheden jo viser, at det værst tænkelige uheld ville ske helt inde på eget område og kan kun påvirke inden for egen ejendom, sagde Titti Donsted, som oplyste, at den tidligere VVM-redegørelse om en udvidelse stadig gælder, men at der sandsynligvis skal udarbejdes en ny, hvis Lundbeck rent faktisk går i gang med at udvide.

Geoparken blev også berørt, og Thomas Adelskov gjorde opmærksom på, at Lundbeck ikke på nogen måde udgør en fare for geoparkens status. Andre geoparker har nemlig også større fabrikker midt i naturskønne områder.