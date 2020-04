Ny Lundbeck-plan på vej

Ændringerne i kommuneplanen skal sikre, at kommunen i sin fremtidige planlægning inddrager risikoforholdene ikke blot, når det gælder virksomheden selv, men også når det gælder ændret planlægning inden for virksomhedens omgivelser. Embedsmændene præciserer, at planlægningen ikke i sig ændrer selv på virksomhedens risikoforhold. Byrådet godkendte for nogle år siden en lokalplan, der gav Lundbeck tilladelse til at udvide, hvis man skulle få brug for det. Lokalplanforslaget medførte efterfølgende en del offentlig polemik, da naboer og sommerhusejere ikke følte sig trygge ved tilladelsen. Planklagenævnet ophævede lokalplanen, og miljø- og klimaudvalget godkendte i december 2018 at sende en revideret lokalplan i høring. Dette er dog ikke sket endnu.