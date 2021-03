Ny FGU-leder fundet til lokalafdeling

Som tidligere leder af VUC i Kalundborg og Holbæk var stærkt medvirkende til, at 53-årige Ole Falck Andersen pr. 1. april er ansat som ny leder af FGU-afdelingen i Fårevejle.

Det oplyser FGU Nordvestsjælland, der modtog ti ansøgninger til stillingen, og altså endte med at rekruttere den kommende leder fra egne rækker.

Ole Falk Andersen begyndte nemlig på FGU Nordvestsjælland som vejleder for eleverne i Holbæk i august sidste år, men havde mod på mere ledelse og lagde derfor billet ind på skolelederstillingen i Fårevejle.

Den nye skoleleder har ikke tænkt sig at revolutionere skolen i Fårevejle, men har et ønske om at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder i Odsherred Kommune.