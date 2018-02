Se billedserie Hovedforfatter og instruktør Anna Emma Haudal (th.) og producer Rikke Sasja Lassen fortæller om DR3-projektet til mandagens borgermøde i Odden Forsamlingshus. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny DR3-ungdomsserie optages på Sjællands Odde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny DR3-ungdomsserie optages på Sjællands Odde

Odsherred - 26. februar 2018 kl. 21:46 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DR skal i juni og juli optage en ny ungdoms-fiktionsserie til DR3 på Sjællands Odde, og mandag aften blev befolkningen inviteret til møde i Odden Forsamlingshus. Her fortalte manuskriptforfatter og instruktør Anna Emma Haudal, der er vokset op i Odsherred, om baggrund og handling.

- Vi er meget taknemmelige for det fine fremmøde og glæder os nu endnu mere til at komme på optagelse. Folk var så imødekommende og hjælpsomme. Det kunne ikke have været bedre, siger Anna Emma Haudal til dagbladet Nordvestnyt.

- Vi skal være fire uger på Odden, hvor vi i hverdagene optager ti timer dagligt til en ny fiktions-serie om fordomme mellem land og by og om det at miste modet - i verden, i livet. Vi kommer ikke for at lave en historie om, hvor slemt der er i udkanten. Jeg har selv lige købt hus i Odsherred og er opvokset her, siger Anna Emma Haudal til Nordvestnyt.

Det er første gang, der produceres en fiktions-serie til DR3, som ellers køber udefra, blandt andet norske »Skam« om en gruppe gymnasieelever. Anna Emma Haudals nye serie, der ikke har fået navn, sammenlignes med »Skam«, men det er helt forkert, siger instruktøren.

- Serien minder ikke om »Skam«, og den handler om en anden aldersgruppe - i begyndelsen af 20'erne. »Skam« har banet vejen for den her serie i DR. Men det er lidt angst-provokerende, at den sammenlignes med »Skam«, siger instruktøren.

Seriens hovedkarakter er en pige på 21 år, der bliver tvunget midlertidigt hjem til Odsherred. Hun er ikke kommet ind på drømmestudiet og har svært ved at finde sig selv i København.

- Hjemme genser hun folk, der ikke er rejst til København. Hun finder ud af, at hun har mere til fælles med dem end med de nye, smarte københavner-venner. Det handler om at vende hjem og om identitet og fordomme. I 20'erne ved man ikke rigtigt, hvem man er, og hvad man skal. Det får så stor betydning at være noget bestemt, i stedet for at være til stede i sit liv, mener Anna Emma Haudal.

- Jeg var 19, da jeg skyndte mig til København, og jeg havde virkelig mange fordomme om dem, der blev tilbage. Men jeg er blevet klogere, siger instruktøren til Nordvestnyt.

Den nye serie sendes efter planen i efteråret 2018.