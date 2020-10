Nummerpladegenkendelse på genbrugsstationerne fra i dag

- Der var egentlig ikke noget i vejen som sådan med det samle system, men det var old school og vi kunne registrere en nedgang i antallet af erhvervsdrivende, der betalte for at komme af med affaldet. Med nummerpladegenkendelsen fjerner vi en opgave fra medarbejderne, der kunne være konfliktfyldt, og i stedet kan de bruge mere tid på at vejlede kunderne på pladsen, fortæller Brian Winther Simonsen, leder af genbrugsstationerne i Odsherred.