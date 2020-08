Nul trick-or-treat og udklædninger til kulturnatten

- Så i stedet for at aflyse planlægger vi en kulturnat, som spredes ud i byen, ud til kultur-institutionerne, så folk ikke stimler så meget sammen; så det kan lade sig gøre indenfor rammerne, siger Bjørn Monberg.

I stedet for trick-or-treat i Asnæs Centret vil SuperBrugsen Asnæs sørge for emballeret slik til børnene ude i de medvirkende kultur-institutioner, hvor der vil være en quiz som led i en børne-kultur-rute gennem byen.

På scenen i Asnæs Centret vil der ikke være høj musik og børneunderholdning men enkelte, stille koncerter for et siddende publikum.

- Vi gør, hvad vi kan, for at undgå trængsel, og vi tror også, at der vil komme færre mennesker, siger Bjørn Monberg.