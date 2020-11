Specialbørnehaven Tengslemark har været lukket ned i syv dage på grund af risiko for corona-smitte, men i morgen åbner børnehaven igen.

Nul smittede på skolerne, og specialbørnehave åbner efter en uges nedlukning

Coronasmitten i Odsherred Kommune ser ud til at være under kontrol. Med 39,6 smittede per 100.000 indbyggere er Odsherred Kommune en af de kommuner, hvor der er færrst corona-smittede.