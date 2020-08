Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen kommer ikke til at dele højskoelsangbøger ud i den kommende tid. Der bliver hverken fællessang til Folkekøkken eller morgensang i Odsherreds kulturhuse. Foto: Stefan Andreasen

Nul fællessang og morgensang i Odsherreds kulturhuse

Odsherred - 24. august 2020 Af Stefan Andreasen

Corona-restriktionerne rammer aktiviteterne hårdt i Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred i den nye sæson, blandt andet de foreninger, der i dagtimerne bruger Pakhusscenen, Pakhus 2 og Aktivitetscentret (Pakhusscenens backstage-rum) i Nykøbing Sjælland og musikscenen i Aksen i Asnæs, fordi der med restriktionerne er plads til færre mennesker.

- For eksempel bankospillet i Pakhusscenen - de plejer at være 130. Nu er der kun plads til 40. Og stolegymnastikken i Aktivitetscentret, hvor de plejer at være 25 - nu er der kun plads til 10-12, siger biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen.

Folkekøkkenet om torsdagen i Pakhusscenen bliver også ramt.

Der er nu kun plads til 50 spisende.

Og det går også ud over højskolesangen, som ellers er et hjertebarn for Jesper Bertelsen og mange andre.

- Vi må helt droppe fællessangen, fordi der er for lidt plads. I stedet må vi have nogle til spille højskolesange for os.

- Vi har også efter aftale med Odsherred Dag og Aftenskole aflyst morgensangen i Aksen i Asnæs og Pakhuset i Nykøbing, indtil vi er på den anden side af efterårsferien.

- Så ser vi, hvordan det hele er på det tidspunkt, siger biblioteks- og kulturhuslederen.