I Odsherred Kommune er de helt sluppet for at skulle modtage ekstraordinært udskrevne borere med corona smitte, og det gør arbejdslivet noget nemmere for centerchef Rikke Kragh Iversen.

Nul coronaramte patienter

Odsherred - 16. april 2020 kl. 06:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For uger tilbage varslede Sundhedsstyrelsen og region Sjælland, at kommunerne skulle gøre sig klar til at modtage et større antal ekstraordinært udskrevne coronaramte borgere, som ikke længere kunne håndteres på hospitalerne.

I Odsherred Kommune betød det, at der blev lukket ned for genoptræning, forebyggende hjemmebesøg og ikke mindst rengøring hos 850 borgere, og ifølge centerchef Rikke Kragh Iversen har det betydet, at Odsherred Kommune har været på forkant og i en rum tid været parat til at modtage udskrevne borgere.

Siden har meget ændret sig, og forventningerne har vist sig at være forkerte, hvilket naturligvis er stærkt opløftende, for det betyder færre alvorligt syge corona-ramte borgere, og da antallet af ekstraordinært udskrevne borgere er på nul, er det blevet tid til at ændre indskrænkningerne.