Nul besøgende på bofællesskaber

På Grønnehavestræde i Nykøbing bor Jan Andersen i et bofællesskab med tilsyn fra kommunen. Efter corona udbruddet for en måned siden har han spurgt til, hvilke regler der gælder, for hans lejlighed er hans egen, og den melding han fik var, at så gælder der ingen restriktioner, og det undrer ham.

»Der er jo tale om beboelse, der er underlagt kommunalt tilsyn. At der så på stedet ikke er ansat nogen til at sikre, at reglerne bliver overholdt, det er en anden sag. Men generelt mener jeg, at sund fornuft i disse specielle dage ikke er uvesæntligt at bruge for alle, så vi passer bedst muligt på hinanden,« siger han til avisen.