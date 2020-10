Nul aktier til Odsherred Kommune

Derfor har den kommunale administration foreslået, at man begyndte at investere i aktier. Omkring 15 procent af kommunens frie midler, men sådan bliver det ikke.

»Det kan hurtigt blive et emne, som folk bruger til at skyde på hinanden med. Jeg synes egentlig, at forslaget var meget fornuftigt, men når der er nogen, der mener, at det er at gamble med borgernes penge, så er det ikke en sag jeg har mange følelser i, og derfor valgte jeg at trække det. Alle skal være trygge ved, hvordan vi har kommunens penge opbevaret, og derfor fastholder vi den nuværende investeringspolitik, der er fra 2011, hvor vi investerer i obligationer,« siger han.