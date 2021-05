Det er en skuffet og vred Søren Østergaard, der nu for andet år i træk på aflyse sommer-turnéen, der har Nykøbing Sjælland som stoppested. Foto: Mie Neel

Nul Odsherred-besøg: Zirkus Nemo aflyser turnéen

Trods ubegribelige mængder af indestængt vrede lykkedes det ikke Smadremanden at smadre corona-virus, og derfor må Zirkus Nemos direktør Søren Østergaard nu aflyse den planlagte turné for andet år i træk - forestillingen skulle have besøgt Nykøbing Sjælland fra 28. juli til 1. august.