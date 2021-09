Se billedserie Byggesagsafdelingens sagsbunker skal ned. I hele næste uge tager de ansatte i afdelingen ikke telefonen, for at koncentrere sig om sagerne. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Nu vil de til bunds i bunkerne: Slukker telefonerne en hel uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu vil de til bunds i bunkerne: Slukker telefonerne en hel uge

Odsherred - 23. september 2021 kl. 06:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I hele næste uge vil de 17 medarbejdere i Odsherred Kommunes byggesagsafdeling forsøge at komme den stadigt voksende bunke af uafsluttede byggeanmodninger til livs.

Derfor slukker hele afdelingen for telefonerne hele ugen.

- Det er jo en pukkel, der er bygget op over længere tid. Og det er en pukkel, der er velkendt i alle kommuner. Men her i Odsherred er rigtig mange sommerhuse blevet handlet sidste år, med et efterfølgende ønske om at bygge om eller til. Og samtidig er der stadig de helt almindelige byggesager. Det betyder, at vi sidste år havde næsten lige så mange byggesager som Århus Kommune, konstaterer den nyligt tiltrådte centerchef for erhverv, plan og byg, Björn Emil Härtel Jensen.

En hel uge uden telefoniske afbrydelser hvert 10. minut er ikke eneste tiltag i afdelingen. Lige nu er man i gang med at ansætte yderligere to byggesagsbehandlere, ligesom man også håber snart at kunne besætte den ledige stilling som afdelingsleder i byggesagsafdelingen.

Hver dag fra 8 - 18 er to af afdelingens 12 byggesagsbehandlere afsat til at besvsre telefon og mails. Og det er ikke altid en nem opgave.

- Vi opnormerer, og vi bruger eksterne konsulenter, men når det er sagt, så vil jeg ikke udelukke, at vi kommer til at tænke kreativt i fremtiden for at få sagspuklerne ned. Det er jo også frustrerende for medarbejderne at være bagud hele tiden, men telefonsamtalerne er oftere og oftere hårde og med grove kommentarer fra frustrerede borgere, fortæller han.

Selvom han ikke har været chef for afdelingen i mere end halvanden måned, er han ikke i tvivl om, at der skal ske noget for alt ændre på både ventelister og arbejdsforholdene.

- De har ydet en kæmpe indsats under stort pres, og har fortjent at få bedre tid til at løse deres opgaver tilfredsstillende. Nu kommer jeg selv fra den private sektor og jeg må sige, at myten om at man ligger lidt på den lade side i den offentlige sektor, virkelig bliver gjort til skamme. For de arbejder virkelig intenst og løber hurtigt her i afdelingen. Vi skal gøre det meget bedre, og det bliver bedre, men det ér en udfordret afdeling, siger centerchefen.