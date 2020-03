Nu to gange Nielsen bag populær fiskebutik

- Fiskebutikken åbner stadig 27. marts kl. 10, men ikke Bistroen og det er ikke sandsynligt heller, at Buffeten kan åbne i påsken, siger indehaver Henrik Nielsen, der for et par måneder siden har fået en medindehaver, og de havde begge glædet sig til det nye samarbejde om den 50 år gamle forretning på Rørvig Havn.

- Vi er indstillet på at finde løsninger i den nuværende situation og få det bedste ud af situationen og for første gang leveres der nu mad ud af huset, take-away, oplyser Andreas Nielsen.

- Når Buffeten åbner senere, vil vi også have færre borde og ikke have en stor buffet som alle kan tage fra, men i stedet have »buffet på et fad« til bordet, fortæller Henrik Nielsen, og nyt på stedet er i øvrigt også, at de gæster, der ikke bryder sig om fisk, nu kan få en steak i stedet for.