Se billedserie Butikkerne beskytter både ansatte og kunder med plexiglas og håndspritten bruges flittigt. Her i bager-afdelingen i SuperBrugsen i Højby. Foto: Marianne Nielsen

Nu taler vi sammen gennem plexiglas

Odsherred - 26. marts 2020 kl. 21:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke være mange, der endnu ikke kender sundhedsmyndighedernes corona-vejledninger for at begrænse smitten i landets dagligvarebutikker.

Butikkerne i Odsherred har nu arbejdet på at beskytte både ansatte og kunder bedst muligt, samtidig med at de skal sørge for at butikken kan holde åbent, hvis nøglemedarbejdere skulle risikere at blive smittet.

I flere butikker er det nu blevet helt almindeligt, at se markeringer på gulvet, der hjælper kunderne til at holde den rette afstand, og for at skærme ansatte bedst muligt, mødes man nu ofte af plexiglas ved kassen, hvor kassemedarbejderen er iført handsker.

Blandt andet i brugsen i Højby og Spar i Rørvig.

- Og så vil vi helst undgå kontanter, og pakkeudleveringen er vi holdt op med at bede kunderne om at skrive under med deres finger. Det gør vi altså selv, for personalet skal ikke i kontakt med noget der, siger købmanden, der vurderer at kunderne er blevet gode til at vise hensyn - også overfor personalet, siger spar-købmand i Rørvig, Henrik Købke Søeborg.

I Lumsås er der også gang i handlen i byens dagligvarebutik, Rema 1000, hvor både butik og kunder lige skulle vænne sig til den nye situation.

- Vi har fulgt alt hvad der er af anvisninger fra sundhedsstyrelsen og tingene kører fornuftigt nu. Det er jo en drøn trist situation vi er landet i, så vi skal jo lige lære tingene. Men det går fint nu, siger butikschef Palle Olsen.

Brugsuddeler i Højby, Henrik Andersen, fortæller, at en ny vagtstruktur skal forhindre butikken i at måtte lukke ned.

- Derfor går vi ikke sammen og er delt i to hold, så dem der har nøglefunktioner i butikken enten slet ikke er på arbejde samtidig eller arbejder meget langt fra hinanden.

Håndspritten bruges også flittigt af personalet. Både tastaturer, håndtag og andre berøringsplader bliver sprittet af flere gange om dagen.

I Hørve har Spar-købmand Niels Hyldedal nærmest afspærret indgangspartiet med hegn og skilte, der anviser vejen ind - og vejen ud af butikken.

- Jeg har tænkt lidt fremad, så hvis man på et tidspunkt er nødt til at lukke folk ind i hold, så kan vi ligeså godt vænne kunderne til det, fortæller købmanden, der også er ved at få sat en håndvask op i indgangspartiet.