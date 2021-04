Formand og næstformand i Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, Gert Jensen (tv.) og Jakob Walløe Hansen, på det sted, hvor der skal bygges saltvandsakvarium og nu skal være aktiviteter. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nu tager de forskud på det nye fiske-formidlingscenter på havnen

Odsherred - 13. april 2021 kl. 17:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For at skabe opmærksomhed omkring det kommende Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, vil den selvejende institution, der står bag, i løbet af forår og sommer stå for en række aktiviteter på den grund, hvor centret skal bygges og holde til på Rørvig Havn.

- Vi vil tage forskud på byggeriet af formidlingscentret ved at stille en mindre container op og anlægge en overdækket terrasse på arealet, skriver bestyrelsen i Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig i en ansøgning til kultur- og folkeoplysningsudvalgets brandingpulje i Odsherred.

Der vil blive indkøbt et mindre bassin, som skal danne grundlag for aktiviteter om hav, fjord og fisk.

Ansøgerne forestiller sig et krea-rum for de mindste og en krabbeskole når bedsteforældrene skal have pause,. Og man kan være fritidsfisker for en dag.

Interesserede vil kunne lære at ryge fisk, sætte garn og udsætte fiskeyngel.

Og der vil være lejlighed til at studere fiskene i det opstillede bassin og deltage i projekter med Geoparkens Kulinariske Karavane.

Aktiviteterne tilpasses gæsternes behov for viden og færdigheder om fisk og fjord.

Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig søger udvalget om 22.500 kr. til aktiviteter og formidling på den endnu ubebyggede grund.

Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig håber, at der om to år står en færdig bygning på Rørvig Havn, hvorfra der kan formidles viden om dyre- og planteliv i Isefjorden og Kattegat, og hvor de besøgende kan få indsigt i bæredygtighed, biodiversitet og naturbeskyttelse.

Udover et saltvandsakvarium er det også planen, at der skal være et æg-klækkeri.

Men det kræver, at fondene ser gavmildt på ansøgningerne.

Formidlingscentret skal bygges som to sammenbyggede træhuse, i alt 150 kvm. i grundplan, med Rørvig Sejlklub og Rørvig Kajakklub som naboer.

Udover saltvandsakvarium og klækkeri skal der være infocenter, butik, skolestue, udstillingsrum og lokaler til opbevaring af fiskegrej.

Det er Dansk Amatørfiskerforenings afdeling i Rørvig, med Geopark Odsherred som partner, der står bag Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig.

Der skal bruges fire mio. kr. fra fonde til at opføre bygningen, og derudover søges fire-otte mio. kr. til drift af formidlingstjenesten.