Se billedserie Servicemedarbejder Benny Andersen boer huller til pælene til den nye afgrænsning af Pakhustorvet i Nykøbing Sjælland. Privatfoto

Nu skal udendørs jazz-scene hegnes ind - og musikerne får overdækning

Odsherred - 19. maj 2021 kl. 18:05 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I corona-tiden er det nødvendigt at kunne afgrænse et koncert-publikum, og derfor bliver der nu boret huller og sat pæle op til et hegn - med segl og bannere - omkring det nye Pakhustorvet, der rummer en nyanlagt udendørs jazz-scene ved Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland.

Scenen er anlagt af Pakhuset med støtte fra Nykøbing-Rørvig Jazz Festival.

Nu er der kommet støtte fra Slots- og Kultustyrelsen til overdækning af scenen og indkøb af bord-bænke-sæt til publikum.

Det er planen, at udendørsscenen skal bruges, når vejret er stille og solrigt, og Lørdagsjazz og koncerter til jazzfestivalen kan rykke udenfor.

Ved udendørskoncerter er der - efter de gældende restriktioner - mulighed for at have flere publikummer end indendøre i Pakhuset.

- Hvis vejret tillader det, vil vi rykke en række af sommerens koncerter udenfor.

- Og vi vil tilbyde scenen til andre aktører, hvis det ikke kolliderer med arrangementer i Pakhuset, siger Pakhus-leder Jesper Bertelsen.

Allerede nu har Forfatterskolen for Unge i Odsherred lagt billet ind på et arrangement på udendørsscenen den 3. juni, hvor der er reception for elevernes nye antologi, oplyser kulturhus-lederen.