Nu skal tog-ønsker ud af remise og ind på forhandlingsbordet

I mange år har både lokale og regionale politikere set potentialet i at etablere en direkte togforbindelse mellem Nykøbing Sjælland og København. En forbindelse, der betød, at togrejsende ikke skulle bekymre sig om forsinkelser på Odsherredbanen, så man ikke kunne nå forbindelsen til hovedstaden. Men nu er det på tide, at politikerne på Borgen også prioriterer alternativet til privatbilismen.

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) ser det som regionens eneste mulighed for at komme ud af remisen og få afsat penge til togforbindelserne i statsbudgetterne.

- Det er vores eneste mulighed at komme med en samlet prioriteringsliste. At vise, at vi som region står sammen om forslagene til den kollektive trafik, som et komfortabelt alternativ til motorvejen. Vi skal tale med én stemme i forhandlingerne, ellers kommer vi til at falde over hinanden og så taber vi til den jyske trafikmafia, der i årevis har domineret, siger borgmesteren og mindes dengang han selv som pendler og folketingspolitiker stod frysende og ventede på togforbindelsen til København.