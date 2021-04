Nu skal elever teste sig selv

Fra mandag den 12. april skal eleverne på Den Rytmiske Højskole ved Vig to gange om ugen udføre kviktest på sig selv med de korte vatpinde under opsyn af uddannet personale.

- Det er godt at have fået automatik på den del, så vi ikke skal være nervøse for at håndtere de personlige oplysninger, siger han.