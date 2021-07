Den 2.juli 2022 kommer Tour de France feltet gennem Odsherred, og det skal planlægges, så nu inviteres der til borgermøder, så alle kan få indflydelse.

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal Tour de France i Odsherred planlægges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal Tour de France i Odsherred planlægges

Odsherred - 03. juli 2021 kl. 09:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Om et år, den 2.juli kommer Tour de France til Odsherred. En vild ting at kunne skrive, men løbets 2.etape passerer gennem geopark Odsherred med tre »bjergetaper« i form af Cóte d`Asnæs Indelukke, Còte d`Høve Stræde og Cóte de Kårup Strandbakke.

For at give så mange som muligt mulighed for at få indflydelse på aktiviteterne i Odsherred, inviterer Odsherred Kommune til et informations- og dialogmøde onsdag den 1.september, som bliver holdt klokken 19 - 21 på Odsherreds Gymnasium i Asnæs.

På dette møde deltager også direktøren for Grand Dèpart Copenhagen Denmark Alex Pedersen, som vil fortælle om Tour de France og de muligheder løbet giver for at holde en folkefest i dagene før og under eventet.

Derudover bliver der afholdt to offentlige møder om Touren i Odsherred.

Et møde den 21.september, der primært er for lokalsamfund og eventmagere, og et møde den 29.september, der er for kommunens erhvervsliv, som ønsker at blive en del af tourarrangementet.

Formålet med møderne er, ifølge borgmester Thomas Adelskov (S), at orientere samt inspirere de lokale bysamfund og foreninger til at tage initiativer til at festligholde dagen, når verdens største cykelløb kommer til Odsherred.