Nu må der spilles banko i forsamlingshuset igen

- Det er støtteforeningen for forsamlingshuset, der arrangerer bankospillet denne gang, og Flemming Mortensen har også andre arrangmenter i støbeskeen for at få omsætningen sparket i gang igen. Blandt andet en festaften kaldet Damernes Aften i slutningen af august med maksimalt 120 deltagere i et lukket arrangment.