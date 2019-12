Gulvbelægningen har givet problemer i sportshallen i Vig siden indvielsen i 2016, men nu ser det ud til, at der er en løsning på vej i begyndelsen af det nye år med en ny overflade. Foto: Per Christensen

Nu lysner det endelig: Ny gulvbelægning på vej til Vig-hal

Den malede, orange overflade på sportsgulvet i Vig Kultur- og Idrætscenter har siden hallens indvielse i 2016 været problematisk med orange afsmitning på hvide fodbolde og sportssko og svær at rengøre og afrense for harpiks efter håndboldspil. Men nu er der håb om en snarlig løsning, oplyser Thomas Winther, leder af Plan Byg og Erhverv i Odsherred Kommune.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her