Nu kommer der kighuller i fort-agtigt hegn

Et teater er afhængigt af at være i øjenhøjde med publikum, og det gælder også, hvad der sker på byggepladsen for en kommende teatersal.

Derfor har Bygningsfonden Odsherred Teater besluttet, at der nu skal skæres kighuller i det fort-agtige pladehegn omkring byggepladsen i Holsts Have i Nykøbing Sjælland.

- Vi vil gerne have en åben profil på byggeriet, så på vores bygge- og sikkerhedsmøde onsdag bad vi entreprenøren om at sørge for kighuller i hegnet, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.