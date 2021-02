Foto: Per Christensen

Museumsleder Helle Simonsen har flyttet bronze-busten af Hempel Glasmuseums grundlægger J.C. Hempel til en central plads i den nye kulturcafé i atriumgården. Der skal være et blandt program med musik, foredrag og talks i kulturcaféen. Foto: Per Christensen

Nu kan grundlægger følge med i det hele: Glyptoteks-inspiration i ny kulturcafé

Mens den store modernisering af Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland i samarbejde med Atelier Brückner fra Stuttgart er på tegnebrædtet, et projekt til 23 mio. kr. doneret af Hempel Fonden, er museumsleder Helle Simonsen begyndt at flytte om og indrette atriumgården til kulturcafé med stole og borde.

Gennemgående for museums-ledelsens vision, der også ligger til grund for Atelier Brückners modernisering, er at museets grundlægger fabrikant J.C. Hempel (1894-1986) og hans planer med huset, glassamlingen og kulturen skal frem i lyset.