Nu kan du købe et stykke cirkushistorie

Man er ikke i tvivl, når man ser den stå der og lyse op i de klassiske rød-gule farver på en græsmark bag en ejendom i Yderby på Odden: Der står et stykke cirkushistorie. Den store husvogn, som rummer 5 soverum med køje, håndvask og ikke meget plads til begejstring, har da også rullet på landevejen for det hedengangne Cirkus Benneweis, som i 2015 trak teltpælene op for sidste gang efter 128 år som omrejsende cirkus.

- Vi har fire børn, så vi tænkte, at den kunne være alle tiders gæstebolig for os, når vi var på Odden i sommerhuset, siger Merian Desireé Brastrup Clasen, som ejer cirkusvognen.

Der er ikke ganske rigtigt ikke meget manege-sus over værelse nummer 2. En efterladt plakat for et hårprodukt lover skinnende hår, men det er også det eneste glamour. En brugt springmadras buler i køjen, hvor et vinrødt forhæng blafrer i vinden fra Kattegat.