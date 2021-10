Nu hænger de til skue i pælene

Så er kommunal- og regionsrådsvalget for alvor skudt i gang, og kandidaterne har travlt med at komme op i lygtepælene.

I Nykøbing var der fra starten kl 12 kam om de mest attraktive pladser på blandt andet Vesterlyngvej.

- Valgplakatererne er med til at gøre folk bevidste om, at der er valg og kan betyde, at flere går hen og stemmer. Men plakaterne kan ikke stå alene, så vi har puttet valgprogram i 8000 postkasser, fortalte spidskandidat for Nyt Odsherred, Karina Vincentz.

Hos socialdemokraterne har man valgt en lidt anden tilgang til valgplakaterne, og her finder man ikke alle kandidaternes kontrafej i lygtepælene.

- Vi Vi har valgt at kære det som et præsidentvalg og derfor er det kun Thomas Adelskov på plakaterne og så vores kandidat til regionsrådet, Felex Pedersen, fortalte Jette Sloth der var i fuld sving med kost og strips for at få regionsrådskandidaten sikkert op i en pæl ved Asnæs Station.