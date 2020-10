Se billedserie Første spadestik til anden etape af boligbyggeriet på Vig Bakke blev taget mandag eftermiddag med deltagelse af blandt andre Lars Petersson, Sparekassen Sjælland og Fyn (t.v.), boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og borgmester Thomas Adelskov. Bag de tre herrer gemmer sig Kai Dinesen, næstformand i boligselskabet PAB, der står bag byggeriet. Foto: Marianne Nielsen

Nu graver de igen på Vig Bakke

Odsherred - 05. oktober 2020 kl. 16:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I Vig gik man mandag eftermiddag i jorden på Vig Bakke til det der skal være anden del af boligbyggeriet, der udvider byen med mere end 10 procent, når det står færdigt.

For første gang har PABs Udviklingsselskab bevæget sig vest for Valby Bakke og engageret sig i et byggeprojekt med både andelsboliger og lejeboliger.

- Det er muligt på grund af en visionær kommune og et visionært boligselskab. Her på Vig Bakke skal vores boligorganisation PAB opføre almene boliger, kaldet Lerholm-projeket. Og som et helt nyt koncept indenfor den almene sektor opfører PABs Udviklingsselskab andelsboligerne i Skjoldvig-projektet. Det er et projekt, der er baseret på almene boligers økonomi og kvalitet, så man sikrer en fornuftig pris. Andelene ligger på omkring 500.000 kr. og husleje på cirka 5000 kr, uddybede næstformand i boligorganisationen, Kai Dinesen indledningsvist og forventede at denne fremgangsmåde ville være et eksempel til efterfølgelse i andre kommuner.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S), roste projektet.

- Det er et flot og dedikeret stykke arbejde, af alle dem der har været med til at skabe dette blandede kvarter og blandede boligsammensætning. Jeg ved det ikke har været nemt, og at nogen har strukket sig meget langt for at kunne lykkes, siger boligministeren.

Borgmester Thomas Adelskov (S) kaldte projektet i Vig for et mønsterprojekt for samarbejder omkring byudvikling i Odsherred.

- Vi tænker i blandede boligformer. Vi tænker i, at det man kan tilføre området, hvor man bosætter sig både har noget som skal være lejere, andelsejere og parcelhusejere, siger han med henvisning til de mange boligprojekter der er i gang andre steder i kommunen, hvor de fleste er tænkt som blandet boligbyggeri.

Der bliver i alt 51 boliger, fordelt på 24 andelsboliger og 27 almenboliger.