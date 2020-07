Nu glæder hele børnehaven sig til ø-udflugt

Med 6.250 kroner fra Nordea-fondens lokalpulje, kan børnene i Lilleborg, den private børnehave i Vig godt begynde at glæde sig.

- Hele børnehaven skal nemlig på en heldagstur til den Nekselø i sensommeren og opleve øens helt unikke natur, som byder på både sjældne planter- dyr og fugle samt, et spændende kuperet terræn med stejle skrænter. Børnene får helt særlige oplevelser på denne tur, som giver mulighed for ny læring og fællesskab, oplyser Lilleborgs leder Lone Nilsson til Nordvestnyt.

Hun fortæller videre, at børnehaven vil invitere naturvejledere fra Geoppark Odsherred med på turen til inspiration og samarbejde med børnehavens børn og pædagoger.

- Det er ikke første gang børnehaven besøger øen, og sidst var selve sejlturen også en stor oplevelse for børnene, som fik lov til at komme ind og hilse på kaptajnen og hjælpe ham med at »styre« skibet hen til øen, fortæller børnehavelederen.