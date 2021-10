Nu generer chikane kun trafikken

Hun klagede over trafikchikanen til kommunen, da det gik op for naboerne, at de havde besvær med at komme ind og ud fra indkørsler og sidevej med trailer og campingvogn på grund af stelerne. Da hun ikke fik noget svar, henvendte hun og de øvrige naboer sig til avisen. Kommunen sendte en medarbejder ud for at måle op omkring chikanen, og nu er problemet altså løst. I stedet for fire steler i hvert hjørne af chikanen er der nu kun to, og de er rykket ind midt på det forhøjede område af vejbanen - eller bumbet, om man vil.