I Odsherred står Flemming Erik Hansen i spidsen for et nyt tiltag i Højby IF, der hedder gåfodbold, som langt de fleste kan deltage i, bare de kan gå. Han har gennem mange år været deltager og leder i den frivillige idræt. Nu. Han er selv gammel Frem?er og har altid været glad for fodbold.

Nu går de til fodbold

Flemming Erik Hansen står i spidsen for et nyt tiltag i Højby IF. Det hedder gåfodbold og er, hvad man kan kalde for en venlig udgave af det kendte spil med vægt på det sociale og det at få sig rørt i overskuelige rammer.