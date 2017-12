Nu får psykisk syg dreng hjælp

Nordvestnyt skrev i sidste uge om drengen Sebastian og familiens kamp for, at få en hverdag til at hænge sammen. Sebastian er diagnostiseret med ADHD og en tilknytningsforstyrrelse, som blandt andet betyder, at han har svært ved, at være sammen med mange mennesker. Sebastians mor, Heidi Larsen, efterlyste bedre og hurtigere hjælp fra Odsherred Kommune og børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Sjælland. Her afviste læger for et par måneder siden, at indlægge Sebastian, da Heidi Larsen ringede til akutlinjen, for at bede om hjælp.