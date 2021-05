Nu er landliggerkampens skæbne afgjort

Se billedserie For andet år i træk tvinges Rørvig IF til at aflyse juli måneds store publikums-trækplaster i Rørvig, Landliggerkampen på Højsandet Stadion.

Odsherred - 17. maj 2021 kl. 20:57 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For andet år i træk tvinges Rørvig IF til at aflyse juli måneds store publikums-trækplaster i Rørvig, Landliggerkampen på Højsandet Stadion mellem kendisser - professionelle fodboldspillere, mediefolk, musikere og standup-komikere - og de lokale fodboldhelte, på grund af de gældende corona-restriktioner.

Det oplyser Søren Lund, formand for bestyrelsens landligger-udvalg efter mandagens møde.

- Alt det der med zone-opdeling og maksimum 1000 tilskuere, der skal sidde ned i deres zoner; stole der skal være spændt fast, coronapas ved indgangene til zonerne - det tør vi simpelthen ikke tag ansvar for. Vi er jo ganske almindelige frivillige, siger Søren Lund.

- Vi ville jo være nødt til at hyre professionelle vagter til at tage sig af alt det med coronapas ved indgangene, og at folk skal blive i deres zoner.

- Vi er slet ikke interesseret i at lave sådan en type arrangement, der er så langt fra det, vi plejer. Så vi er blevet enige om på mødet, at vi aflyser i år og kommer tilbage til næste år med 120 kilometeri timen, siger formanden for landligger-udvalget.

- Man kunne måske være lidt bekymret for, om folk stadig kan huske os til næste sommer, når der har været aflyst to år i træk.

- Men - folk skal nok komme til festivaler og Landliggerkampen til næste år, siger Søren Lund.

I 2019 var der publikumsrekord til Landliggerkampen med 4388 betalende gæster, plus hjælpere og børn, i alt over 5000 mennesker tæt samlet på Højsandet Stadion.